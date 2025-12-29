La croissance française, limitée à moins de 1% en 2025, pourrait s'installer durablement dans la faiblesse. Vieillissement démographique, système éducatif en difficulté, comptes publics fragiles : autant de freins qui pèsent sur l'économie. Une hausse du taux d'emploi et des réformes structurelles apparaissent comme des conditions nécessaires pour éviter la stagnation. Les explications de Patrick Artus, conseiller économique d'Ossiam. Ecorama du 29 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
La croissance de la France va tendre vers zéro si…
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
