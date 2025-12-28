Une bombe de 470 kg datant de la Seconde Guerre mondiale a été désamorcée sur un chantier de construction dans le centre de Belgrade, la capitale serbe.
Une bombe de la Seconde Guerre mondiale désamorcée à Belgrade
