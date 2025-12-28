Ce dimanche, près de sept millions de Guinéens sont appelés aux urnes pour le premier tour de l’élection présidentielle. Neuf candidats sont en lice, dont le chef de la transition, Mamadi Doumbouya. Cette élection devrait marquer le retour à l’ordre constitutionnel dans le pays, après le coup d’État mené le 5 septembre 2021 par Mamadi Doumbouya, lui-même candidat à ce scrutin.
Présidentielle en Guinée quatre ans après le coup d'État: Mamadi Doumbouya favori
