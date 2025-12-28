Des élections législatives, restreintes et critiquées à l'international, ont débuté dimanche en Birmanie à l'initiative de la junte au pouvoir, qui les présente comme un retour à la démocratie, près de cinq ans après avoir renversé le gouvernement.
La junte birmane organise des élections après cinq ans de guerre civile
