Il y trois ans un coup d'État mettait fin à la présidence de Mohamed Bazoum. Depuis, les avocats du président déchu continuent de réclamer sa libération. Le bilan de la junte militaire est mitigé sur le plan sécuritaire.
Niger : Trois ans après le coup d'État, une situation instable
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