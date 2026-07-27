Le ministre de l'intérieur Laurent Nuñez s'est exprimé le 27 juillet à l'issue du Conseil des ministres. Il a évoqué l'attaque au couteau survenue à Paris avant d'aborder plus longuement les incendies qui ravagent la France.
REPLAY : Le ministre de l'intérieur s'exprime à l'issue du Conseil des ministres
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