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Liban: l'armée se déploie dans une "zones pilote" du sud après un accord avec Israël

information fournie par AFP Video 21/07/2026 à 12:32

L'armée libanaise se déploie dans le village de Zawtar al-Gharbiya, l'une des trois "zones pilotes" prévues dans le cadre d'un accord avec Israël, parrainé par Washington. Cette mesure intervient alors que le président libanais Jospeh Aoun doit rencontrer Donald Trump à la Maison Blanche. IMAGES

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