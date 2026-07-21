L'armée libanaise se déploie dans le village de Zawtar al-Gharbiya, l'une des trois "zones pilotes" prévues dans le cadre d'un accord avec Israël, parrainé par Washington. Cette mesure intervient alors que le président libanais Jospeh Aoun doit rencontrer Donald Trump à la Maison Blanche. IMAGES
Liban: l'armée se déploie dans une "zones pilote" du sud après un accord avec Israël
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