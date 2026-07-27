Les pompiers se préparent à une nouvelle journée de combat contre les gigantesques incendies qui ravagent la région, à la veille d'un nouvel épisode météo de fortes chaleurs risquant de nourrir les brasiers. Ces incendies ont déjà forcé près de 220 000 personnes à fuir notamment près de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, où les flammes se situent à 15 km de l'agglomération. Les précisions de notre journaliste Olivier Faissolle.
Incendies : Au parc des expositions de Bordeaux, "on s'organise pour tenir dans la durée"
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