À un an de l’élection présidentielle kenyane de 2027, les organisations de défense des droits humains tirent la sonnette d’alarme. Elles dénoncent la montée en puissance des “goons”, des hommes de main recrutés par des responsables politiques pour infiltrer des rassemblements, semer le chaos et intimider les opposants. Un phénomène ancien, qui s’est fortement aggravé depuis les grandes manifestations contre le pouvoir de William Ruto.
Kenya : Les "goons', petites mains de la violence politique, inquiètent les ONG
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