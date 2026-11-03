Le député insoumis Ugo Bernalicis annonce l'ouverture d’"un formulaire en ligne sur le site de La France insoumise" afin de recueillir des témoignages sur les violences policières et de les transmettre à la commission d’enquête parlementaire. Le député LFI appelle largement les victimes à contribuer aux travaux de cette commission, estimant que la majorité macroniste ne manifeste pas une réelle volonté de la faire aboutir.
Violences policières : LFI ouvre un formulaire en ligne pour recueillir les témoignages
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