Vers une année noire pour notre pouvoir d’achat ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 10/04/2026 à 14:05

Le pouvoir d’achat des Français pourrait reculer en 2026, une première depuis plus de dix ans. Dans ses dernières prévisions, l’OFCE évoque un contexte marqué par le retour de l’inflation et les effets du choc énergétique. Faut-il s’attendre à un ralentissement durable de la consommation et à un changement de comportement des ménages ? Décryptage avec Edouard Tétreau, essayiste et chroniqueur au Figaro et Guillaume Duval, ancien rédacteur en chef du magazine « Alternatives économiques ». Ecorama "On va pas se fâcher" du 10 avril 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com