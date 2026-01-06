La circulation est à l'arrêt sur l'autoroute A63 dans les Landes, après une collision liée au verglas entre deux autocars Flixbus vers 7h10 à hauteur de Saint-Geours-de-Maremme, en direction de Bayonne, dans le sud du département, qui a fait deux morts. IMAGES
Verglas dans les Landes: circulation à l'arrêt sur l'A63
