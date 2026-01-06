Beaucoup plus de maîtrise du côté des Eléphants et une victoire logique des hommes d'Emerse Faé. La Côte d'Ivoire plus que jamais candidate pour conserver sa couronne. Analyse de Hervé Kouamouo
La Côte d'Ivoire a nettement dominé le Burkina Faso (3-0) pour valider sa place en quarts de finale
