Dans la foulée de l'opération américaine contre Nicolas Maduro au Venezuela, des internautes ont affirmé, images à l'appui, que le mausolée d'Hugo Chavez, l'ancien président vénézuélien décédé en 2013, avait été détruit par l'armée américaine. Info ou Intox vous explique ce qu'il en est.
Venezuela : le mausolée de Hugo Chavez détruit ?
