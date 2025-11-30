En Guinée-Bissau, la situation politique reste incertaine après le coup d’État qui a ébranlé le pays mercredi. Le processus électoral est suspendu et le président déchu, Umaro Sissoco Embaló exfiltré du pays par la CEDEAO. Ce samedi, le PAIGC, le grand parti d'opposition du pays a été envahi par des hommes armés. Le parti dénonce une atteinte grave à l’Etat de droit.
Bissau: raid contre le siège du parti d'opposition PAIGC, le président renversé à Brazzaville
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro