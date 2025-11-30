L'aéroport international de Maiquetía, à La Guaira, après que le président américain Donald Trump a averti que l’espace aérien au-dessus et autour du Venezuela devait être considéré comme "entièrement fermé". Cette déclaration marque une nouvelle escalade dans sa confrontation avec le dirigeant de gauche Nicolas Maduro. IMAGES
L'aéroport de Maiquetía après l'avertissement de Trump sur l'espace aérien du Venezuela
