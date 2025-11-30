Le pape Léon XIV quitte Istanbul pour Beyrouth au Liban afin de porter un message de paix au Liban éprouvé par une crise endémique et une guerre meurtrière avec Israël, après une visite en Turquie marquée par le dialogue pour l'unité des chrétiens. Le pape américain a décollé peu avant 15H00 (12H00 GMT) et devrait arriver vers 15H45 (13H45 GMT) à l'aéroport de Beyrouth, pour une visite de 48 heures dans ce pays multiconfessionnel de 5,8 millions d'habitants. IMAGES
Le pape Léon XIV quitte la Turquie et s'envol pour le Liban
