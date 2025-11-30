Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré samedi que "la diplomatie reste active" malgré d'importantes frappes russes visant les infrastructures énergétiques du pays, alors qu'une délégation ukrainienne se rend aux Etats-Unis.
"La diplomatie reste active" dit Zelensky alors qu'une délégation se rend aux Etats-Unis
