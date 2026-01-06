Lors de plusieurs rassemblements à travers le pays, les partisans de Nicolas Maduro réclament sa libération par le président des États-Unis Donald Trump et son retour au Venezuela.
Venezuela: les partisans de Maduro manifestent pour exiger sa libération
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro