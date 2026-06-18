Le vice-président américain JD Vance a dit jeudi que la période de négociations de 60 jours avec l'Iran prévue dans le protocole d'accord entre les deux pays s'ouvrait le jour même.
Vance dit que la période de négociations de 60 jours avec l'Iran commence jeudi
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro