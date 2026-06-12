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S’internationaliser en Europe : les erreurs que les startups françaises doivent éviter

information fournie par Ecorama 12/06/2026 à 14:05

S’implanter en Allemagne, en Espagne ou aux Pays-Bas peut parfois s’avérer plus complexe pour une startup française que de partir à la conquête des États-Unis. Différences réglementaires, barrières culturelles, spécificités locales et absence d’un véritable marché unique pour les entreprises innovantes : les obstacles restent nombreux. À partir des retours d’expérience de plusieurs entrepreneurs réunis par le collectif Le Galion, cette émission revient sur les principaux pièges à éviter pour réussir son expansion européenne sans fragiliser son activité historique. Les explications de Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness. Ecorama Tic Tech du 11 juin 2026, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

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