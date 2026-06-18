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Top 5 IA du 17/06/2026

information fournie par Libertify 18/06/2026 à 05:00

Au programme ce matin : L'Oréal, PayPal, Safran, Thales, Wendel. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

L'OREAL
382,150 EUR Euronext Paris -1,04%
PAYPAL HOLDINGS
42,0800 USD NASDAQ -3,60%
SAFRAN
324,000 EUR Euronext Paris 0,00%
THALES
231,000 EUR Euronext Paris +1,27%
WENDEL
84,800 EUR Euronext Paris -0,18%

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