 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bac 2026: des élèves de première réagissent à la nouvelle épreuve de mathématiques

information fournie par AFP Video 12/06/2026 à 16:31

Plus de 500.000 élèves de première générale et technologique ont passé vendredi l'épreuve anticipée inédite de mathématiques au baccalauréat, créée après les résultats décevants d'une étude internationale sur le niveau des élèves français et qui comptera pour Parcoursup.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Aux Canaries, le pape dénonce "l'indifférence" du monde face au sort des migrants

information fournie par AFP 07:44
11
2

Coupe du Monde 2026 : le Mexique s'offre l'Afrique du Sud en ouverture (2-0)

information fournie par France 24 08:14
3

Irlande du Nord: nouvelle nuit de manifestations

information fournie par AFP Video 11 juin
4

Ingérences: la France "a réagi", sur l'opération qui a visé LFI (Manuel Bompard)

information fournie par AFP Video 11 juin
5

Aux Canaries, le pape dénonce "l'indifférence de nombreux individus" face au sort des migrants

information fournie par AFP Video 11 juin
6

Un sac à main en cuir de Tyrannosaure mis aux enchères à Paris

information fournie par AFP Video 11 juin
1
7

Échec pour la vente aux enchères du premier sac en cuir provenant de cellules de T-Rex

information fournie par AFP 11 juin
1
8

Aux Canaries, le pape salue "la dignité" des migrants

information fournie par AFP Video 11 juin
5
1

Des avions de chasse escortent l'avion du pape à destination de Barcelone

information fournie par AFP Video 09 juin
3
2

Lyhanna : un député LIOT invite à ne pas "bricoler une loi sous le coup de l'émotion"

information fournie par AFP Video 09 juin
1
3

Adrien Couret (Aéma Groupe) : “Les Français ne sont pas loin de la moyenne européenne sur la capitalisation des retraites”

information fournie par Ecorama 09 juin
4

SpaceX en Bourse : on y va ou pas ?

information fournie par Ecorama 09 juin
1
5

Philippines: un puissant séisme fait au moins 35 morts, une douzaine de disparus

information fournie par AFP 09 juin
6

Xi Jinping veut porter la relation avec la Corée du Nord à "de nouveaux sommets"

information fournie par AFP 09 juin
9
7

Patrick Bruel: sa garde à vue prolongée de 24 heures, nouvelles plaintes à venir

information fournie par AFP Video 09 juin
8

À Barcelone, le pape Léon XIV évoque santé mentale et féminicides lors d'une veillée

information fournie par AFP 09 juin
1

Pétrole : ce que le départ des majors étrangères change pour la France

information fournie par Ecorama 19 mai
2
2

Bourse : l’IA plus forte que le conflit au Moyen-Orient ?

information fournie par Boursorama 21 mai
3

Samy Chaar : "Le scénario des marchés c'est que Trump n'aura pas le cran de poursuivre cette guerre"

information fournie par Ecorama 28 mai
2
4

Bourse : quelles sont les actions préférées de Trump ?

information fournie par Ecorama 19 mai
3
5

Philippe Guillemot (PDG de Vallourec) : "On est redevenu une société normale avec un bilan très solide et une capacité à rémunérer nos actionnaires sur la durée"

information fournie par Ecorama 18 mai
1
6

Trump dit annuler au dernier moment une nouvelle attaque contre l'Iran

information fournie par AFP Video 19 mai
7

Eric Lombard : "Je ne crois pas à une nouvelle crise financière"

information fournie par Ecorama 19 mai
1
8

Déclaration de revenus 2026 : faut-il (ou pas) appeler son centre des impôts ?

information fournie par Ecorama 25 mai
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank