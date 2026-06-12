Plus de 500.000 élèves de première générale et technologique ont passé vendredi l'épreuve anticipée inédite de mathématiques au baccalauréat, créée après les résultats décevants d'une étude internationale sur le niveau des élèves français et qui comptera pour Parcoursup.
Bac 2026: des élèves de première réagissent à la nouvelle épreuve de mathématiques
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