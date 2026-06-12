Dans Derrière l’Image, avec Élisabeth Allain, nous sommes confrontés à la nouvelle brutalité du marché du travail à l’ère de l’intelligence artificielle. Christophe Bys, chef de rubrique Économie et Entreprise chez The Conversation, nous rappelle ainsi qu’ "au début du XXe siècle, près de la moitié de la population active française travaillait dans l’agriculture. Aujourd’hui, ce n’est plus que 1,5 %". Toutefois, l’originalité de la vague actuelle réside dans le fait qu’elle touche désormais les métiers des services, y compris des professions qualifiées et des activités créatives.
De l'agriculture à l'IA : Chaque révolution technologique réinvente le marché du travail
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