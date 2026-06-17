Tulsi Gabbard, la directrice démissionnaire du renseignement américain l’assure : l’Ukraine possède des laboratoires de recherche biologique dangereux. Elle affirme avoir déclassifié des documents qui en confirment l'existence. Sauf qu'ils ne prouvent rien. De quoi relancer une rumeur propagée par la Russie dès 2022
"Biolabs" en Ukraine : Tulsi Gabbard relance la rumeur
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