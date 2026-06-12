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Ce que cache l'introduction en bourse de SpaceX

information fournie par France 24 12/06/2026 à 15:25

SpaceX lance l'introduction en bourse du siècle, avec une valorisation astronomique annoncée à 1 750 milliards de dollars. Certes, l'entreprise créée en 2022 a réussi des prouesses technologiques. Mais les documents financiers récemment publiés par SpaceX dévoilent une réalité vertigineuse : sa division en intelligence artificielle perd beaucoup d'argent. Cette introduction en bourse va-t-elle définitivement couronner le génie d'Elon Musk, entrepreneur hors pair qui a réussi à mettre au point des fusées réutilisables, ou annonce-t-elle l'explosion de la bulle financière de l'intelligence artificielle ?

IA: Intelligence artificielle

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