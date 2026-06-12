SpaceX lance l'introduction en bourse du siècle, avec une valorisation astronomique annoncée à 1 750 milliards de dollars. Certes, l'entreprise créée en 2022 a réussi des prouesses technologiques. Mais les documents financiers récemment publiés par SpaceX dévoilent une réalité vertigineuse : sa division en intelligence artificielle perd beaucoup d'argent. Cette introduction en bourse va-t-elle définitivement couronner le génie d'Elon Musk, entrepreneur hors pair qui a réussi à mettre au point des fusées réutilisables, ou annonce-t-elle l'explosion de la bulle financière de l'intelligence artificielle ?
Ce que cache l'introduction en bourse de SpaceX
Valeurs associées
|135,0000 USD
|NASDAQ
|0,00%
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro