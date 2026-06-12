Thaïlande: la "princesse Bha", fille aînée du roi, s'éteint à 47 ans

Des personnes s'inclinent devant une photo de la princesse Bajrakitiyabha Mahidol de Thaïlande, à l'hôpital Chulalongkorn de Bangkok, le 16 décembre 2022 ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )

Hospitalisée depuis plus de trois ans à la suite d'une maladie soudaine, la princesse Bajrakitiyabha Mahidol, fille aînée du roi de Thaïlande, est décédée à l'âge de 47 ans, a annoncé vendredi le palais royal.

"Son état n'a cessé de se détériorer" en raison d'une infection intestinale, jusqu'à ce qu'elle "s'éteigne paisiblement" jeudi soir, a indiqué dans un communiqué le bureau de la maison royale.

Sa dépouille sera exposée dans une chapelle ardente au Grand Palais de Bangkok et ses funérailles auront lieu "avec les plus grands honneurs, conformément à la tradition royale", a-t-il ajouté.

Appelée "princesse Bha" en Thaïlande, elle était inconsciente à l'hôpital depuis un grave malaise cardiaque survenu lors d'une session d'entraînement avec des chiens de l'armée en décembre 2022.

Le palais royal avait fait savoir en août 2025 qu'elle souffrait d'une grave infection sanguine et dépendait d'appareils médicaux pour soutenir ses fonctions pulmonaires et rénales.

Il avait indiqué il y a trois semaines que son état de santé s'était sérieusement "détérioré" et que son infection était devenue "incontrôlable".

Elle était l'unique enfant issu du premier mariage du roi en exercice, Maha Vajiralongkorn, avec la princesse Soamsawali.

Procureure et diplomate

Procureure et diplomate de formation, Bajrakitiyabha Mahidol avait étudié au Royaume-Uni, en Thaïlande et aux Etats-Unis, où elle avait obtenu un diplôme de droit à l'université Cornell.

Lors d'une visite en 2012 dans cet établissement américain, la princesse avait évoqué son parcours professionnel devant des étudiants.

"Je me demande aujourd'hui ce que je suis exactement: procureure, avocate pénaliste, diplomate? La réponse est: tout cela à la fois. J'aime dire que je suis un hybride", avait rapporté à l'époque le Cornell Chronicle.

La princesse Bha avait également été ambassadrice de Thaïlande en Autriche, occupé plusieurs postes aux Nations unies et milité pour les droits des femmes, notamment pour un meilleur traitement des femmes en prison.

Elle jouait un rôle cérémoniel important dans la société thaïlandaise, dont la famille royale occupe le sommet.

Bajrakitiyabha Mahidol était considérée comme proche de son père et avait été nommée à un poste à responsabilités dans son unité de gardes du corps un an avant son hospitalisation.

Le roi de 73 ans, qui a eu sept enfants issus de quatre mariages, n'a pas encore désigné son héritier, mais les règles de succession favorisent les hommes.

Des règles très strictes encadrent ce qui peut et ne peut pas être dit à propos de la famille royale thaïlandaise, protégée des critiques par des lois de lèse-majesté qui prévoient jusqu'à 15 ans de prison par délit.