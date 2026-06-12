Des Thaïlandais se rassemblent à l'hôpital Chulalongkorn après le décès de la princesse Bajrakitiyabha Mahidol, surnommée "princesse Bha" et fille aînée du roi de Thaïlande, à l'âge de 47 ans. IMAGES
Des Thaïlandais se rassemblent à l'hôpital après le décès de la "princesse Bha"
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