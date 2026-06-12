Les obsèques de Bernadette Chirac à Paris avant un hommage en Corrèze

Bernadette Chirac vote à Sarran (Corrèze) le 9 Juin 2002 ( AFP / PATRICK KOVARIK )

Les obsèques de Bernadette Chirac, veuve de Jacques Chirac décédée à 93 ans, auront lieu vendredi à 14H30 en la basilique Sainte-Clotilde à Paris (7e arrondissement), un lieu symbolique pour le couple qu'elle forma avec l'ancien président de la République.

Bernadette et Jacques Chirac s'étaient mariés dans la chapelle Sainte-Clotilde toute proche, où s'étaient également tenues les obsèques de la fille aînée du couple, Laurence, en 2016.

Une partie de la basilique, qui compte 650 places, sera "en libre accès au public", a indiqué à l'AFP sa fille Claude Chirac. Et le parvis de l'édifice a été sonorisé afin que le public puisse également suivre la messe de l'extérieur.

De nombreuses personnalités du monde politique ou du spectacle sont attendues, mais il n'y aura pendant la cérémonie qu'une seule prise de parole, celle de son petit-fils unique, Martin Rey-Chirac, 30 ans.

L'épouse du chef de l'Etat, Brigitte Macron, qui a succédé à Bernadette Chirac à la tête de la Fondation des Hôpitaux, à l'origine de l'opération Pièces jaunes, sera présente aux obsèques, de même que l'ancien président Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni-Sarkozy, et de nombreux anciens compagnons de route politiques, personnalités et amis, au premier rang desquels la chanteuse et comédienne Line Renaud, amie très proche de la famille Chirac.

L'ancien président socialiste François Hollande, élu de Corrèze comme Bernadette Chirac, a également indiqué à l'AFP qu'il serait présent. Quant au gouvernement, il sera représenté par la ministre des Armées Catherine Vautrin.

Décédée vendredi dernier à l'âge de 93 ans, Mme Chirac, née Bernadette Chodron de Courcel a été la seule première dame à avoir elle-même exercé un mandat politique sur son nom propre, celui de conseillère générale de Corrèze, département où elle a été élue sans discontinuer de 1979 à 2015.

C'est dans ce territoire qu'un hommage lui sera également rendu dimanche, d'abord avec une cérémonie religieuse à 10H00 dans la ville de Corrèze puis un "moment amical et de souvenir" à 14H00 au domaine de Sédières, ouvert à "tous les Corréziens si chers à son cœur", a précisé Claude Chirac.

Ce sont des conseillers départementaux de Corrèze qui porteront le cercueil de Bernadette Chirac en la basilique Saint-Clotilde vendredi après-midi à Paris.

A l'issue de la cérémonie, l'ancienne première dame sera inhumée dans le caveau familial au cimetière du Montparnasse à Paris.