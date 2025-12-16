Valérie Boyer (LR) : "Depuis le 7-Octobre, il y a un déchaînement de haine et d'antisémitisme"

Dans la lutte contre le narcotrafic, Emmanuel macron, en visite à Marseille, a promis de s’attaquer aux consommateurs. Pour Valérie Boyer, sénatrice LR des Bouches-du-Rhône, "la répression n’est pas suffisante, il faut une réponse globale dans laquelle la prévention est essentielle". Sur la question de l'antisémitisme et après l’attentat de Sydney, la sénatrice LR estime que "depuis le 7 octobre 2023, il y a un déchaînement de haine et d’antisémitisme dans le monde".
