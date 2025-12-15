À Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, des agriculteurs manifestent devant la préfecture où une délégation de la Confédération paysanne est reçue. Déguisés en vaches, ils organisent un happening spectaculaire, allongés au sol, pour dénoncer les mesures d'abattage d'un troupeau entier de bovins au premier cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC), qu'ils jugent excessives. IMAGES
Dermatose: à Pau, happening d'agriculteurs pour dénoncer l'abattage généralisé
