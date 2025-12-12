 Aller au contenu principal
Top 5 IA du 11/12/2025

information fournie par Libertify 12/12/2025 à 05:00

Au programme ce matin : ADP , STMicroelectronics, Sanofi , Schneider, Visa. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

ADP
130,200 EUR Euronext Paris +3,83%
SANOFI
83,640 EUR Euronext Paris +1,16%
SCHNEIDER ELECTRIC
239,150 EUR Euronext Paris +2,42%
STMICROELECTRONICS
21,995 EUR MIL -1,17%
VISA RG-A
345,700 USD NYSE +6,07%

L'offre BoursoBank