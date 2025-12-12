Au programme ce matin : ADP , STMicroelectronics, Sanofi , Schneider, Visa. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 11/12/2025
Valeurs associées
|130,200 EUR
|Euronext Paris
|+3,83%
|83,640 EUR
|Euronext Paris
|+1,16%
|239,150 EUR
|Euronext Paris
|+2,42%
|21,995 EUR
|MIL
|-1,17%
|345,700 USD
|NYSE
|+6,07%
