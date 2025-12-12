Donald Trump a annoncé mercredi que les Etats-Unis avaient saisi un pétrolier au large du Venezuela, une manière de faire grimper encore la tension avec Caracas, qui dénonce un "interventionnisme illégal et brutal" de Washington.
Un pétrolier saisi au large du Venezuela, Caracas dénonce une ingérence des USA
