Dans la capitale sud-coréenne, Séoul, un foyer sur deux est composé d'une seule personne. Quelque 40 % des hommes et femmes de 25-49 ans indiquent ne pas vouloir se marier. La solitude est devenue une question de santé publique que la ville de Séoul prend au sérieux. La municipalité investit plus de 260 millions d'euros sur cinq ans pour tenter de lutter contre cette "épidémie de solitude". Reportage de Chloé Borgnon et Junwon Bae.
Un ennemi sans visage : Séoul face à l'épidémie de solitude
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro