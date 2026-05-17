La ministre française de la Culture Catherine Pégard a remis les insignes de Commandeur de l'ordre des Arts et Lettres au président du jury du festival de Cannes, le coréen Park Chan-wook.
Cannes: Park Chan-wook fait Commandeur de l'ordre des Arts et Lettres
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro