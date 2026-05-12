Aux États-Unis, devenir propriétaire faisait autrefois partie du rêve américain. Mais aujourd’hui, dans des villes comme Los Angeles, se loger est devenu hors de portée pour des millions de travailleurs essentiels. Infirmiers, enseignants ou encore pompiers ne peuvent souvent plus habiter près de leur lieu de travail à cause de la flambée des prix de l'immobilier. Loyers exorbitants, trajets interminables, colocations forcées… beaucoup sont poussés à bout. Nos correspondants à Los Angeles, Wassim Cornet et Pierrick Leurent, ont rencontré ces Américains confrontés à une crise du logement.
Flambée des prix de l'immobilier à Los Angeles, les Californiens peinent à se loger
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