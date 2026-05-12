L'OMS estime que le risque sanitaire à l'échelle mondiale "reste faible", a déclaré mardi son directeur général, ajoutant que la situation "pourrait évoluer" et de "nouveaux cas" apparaître, en raison de la "longue période d'incubation" de l'hantavirus.
Hantavirus: "La situation pourrait évoluer" (patron de l'OMS)
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