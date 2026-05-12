Un cas contact à l'hantavirus identifié à Concarneau (Finistère) a été transféré au service des maladies infectieuses du CHU de Rennes (Ille-et-Vilaine) dans un contexte de durcissement des règles d'isolement en France.
Hantavirus: un cas contact transféré de Concarneau au CHU de Rennes
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