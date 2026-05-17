La Russie a affirmé dimanche avoir subi l'une des attaques ukrainiennes les plus massives depuis le début du conflit, mobilisant environ 600 drones et faisant quatre morts sur son territoire dont trois près de Moscou.
La Russie attaquée par environ 600 drones ukrainiens faisant 4 morts
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