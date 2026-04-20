Des marchés de nouveau sous haute tension avant l’expiration du cessez-le-feu ?

À l’approche de l’expiration du cessez-le-feu entre l’Iran et les États-Unis, les tensions géopolitiques ravivent la nervosité des marchés. Après un rebond lié à la réouverture du détroit d’Ormuz, l’incertitude reprend le dessus, entraînant un regain de volatilité et une remontée des prix du pétrole. Les investisseurs doivent-ils se préparer à un nouvel épisode de turbulences ? L'analyse de Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Ecorama du 20 avril 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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