Un conducteur avec des antécédents psychiatriques a renversé de nombreux piétons samedi à Modène (nord de l'Italie), faisant huit blessés dont quatre graves avant d'être interpellé, selon les autorités.
Italie: huit personnes fauchées par une voiture à Modène, le conducteur interpellé
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