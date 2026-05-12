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Arnaques en ligne : nos données personnelles utilisées contre nous

information fournie par France 24 12/05/2026 à 15:26

En France, une fuite de données à lieu toutes les heures. Ces derniers mois, plusieurs organismes publics ont été touchés : La Poste, France Travail ou encore l’ANTS, l’interface délivrant les documents d’identité. Des informations confidentielles, parfois sensibles, sont vendues sur des forums. Rachetées par des cybercriminels, elles servent à alimenter tous types d’arnaques comme la fraude au faux conseillers bancaires ou aux faux courtiers. Pour les victimes, livrées à elles-mêmes, il devient impossible de distinguer le vrai du faux.

Arnaques et escroqueries
IA: Intelligence artificielle

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