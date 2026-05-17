Cannes: le président du jury Park Chan-wook rêve de faire un film en France avec des acteurs français

Le président du jury du festival de Cannes, le 15 mai 2026, à Cannes ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Le président du jury du festival de Cannes, le Coréen Park Chan-wook, rêve de tourner "un film en France avec des acteurs français", a-t-il déclaré dimanche, à l'occasion de la remise des insignes de Commandeur de l'ordre des Arts et Lettres par la ministre de la Culture.

"Mon souhait ultime est de tourner un jour un film en France avec des acteurs français", a affirmé le réalisateur coréen, ému, après avoir reçu sa décoration des mains de Catherine Pégard.

Park Chon-wook, qui a déjà réalisé douze longs-métrages dont "Old Boy", a confié à cette occasion qu'un film qui l'avait particulièrement marqué lorsqu'il était jeune était français.

"Je ne l’ai jamais mentionné auparavant, car j’avais peur que les gens se moquent de moi tant il est différent de mes propres films. Mais la vérité, c’est que lorsque j’étais jeune, j’ai vu le film +Marianne de ma jeunesse+ (1955) du réalisateur Julien Duvivier, et il m’a profondément marqué", a ajouté le cinéaste de 62 ans, adepte d'univers sombres et dérangeants.

Avec les huit autres membres du jury du 79e festival de Cannes, le président, Park Chon-wook, devra désigner la Palme d'or le 23 mai après avoir visionné les 22 films en compétition.