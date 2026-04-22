Cash Confidences : faut-il faire confiance à son banquier ?

Dans cet épisode, Maeva Derby, fondatrice de Mon Budget Bento répond enfin à LA question qu'on se pose toutes : peut-on vraiment faire confiance à son banquier ?

De la préparation du rendez-vous aux bonnes questions à poser, en passant par les signaux qui montrent qu'on nous vend un produit plutôt qu'on nous conseille vraiment, elle nous donne tous les outils pour rééquilibrer la relation face à notre banque. Le plus libérateur ? Comprendre qu'on n'a pas besoin d'être experte pour poser les bonnes questions, et qu'un banquier n'est ni un ennemi ni un sauveur, mais un professionnel dont il faut savoir utiliser l'expertise.

Un épisode essentiel pour toutes celles qui veulent arrêter d'aller "en touriste" chez leur banquier !

Cette 4e saison de Cash Confidences se fait en partenariat avec BoursoBank.