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Cash Confidences : faut-il faire confiance à son banquier ?
information fournie par Boursorama 22/04/2026 à 09:45

Dans cet épisode, Maeva Derby, fondatrice de Mon Budget Bento répond enfin à LA question qu'on se pose toutes : peut-on vraiment faire confiance à son banquier ?

De la préparation du rendez-vous aux bonnes questions à poser, en passant par les signaux qui montrent qu'on nous vend un produit plutôt qu'on nous conseille vraiment, elle nous donne tous les outils pour rééquilibrer la relation face à notre banque. Le plus libérateur ? Comprendre qu'on n'a pas besoin d'être experte pour poser les bonnes questions, et qu'un banquier n'est ni un ennemi ni un sauveur, mais un professionnel dont il faut savoir utiliser l'expertise.

À lire aussi | Cash Confidences : je veux commencer à investir : par quoi commencer concrètement ?

Un épisode essentiel pour toutes celles qui veulent arrêter d'aller "en touriste" chez leur banquier !

Cette 4e saison de Cash Confidences se fait en partenariat avec BoursoBank.

Femmes et investissement
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.
1 commentaire
  • 10:50

    Tous des menteurs, que des commerciaux. Mais où sont les vrais et bons conseillers. Beaucoup de frais cachés par les banques qui ont pignon sur rue. Pour les prêts immi. beaucoup passe sous silence le mode de calcul du TAEG. Frais de gestion de compte, frais de dossier, assurance etc. Bref,

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