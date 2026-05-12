Alors que la cérémonie d'ouverture approche, la Palme d'or a été dévoilée et le tapis rouge déroulé, mardi à Cannes, sur les marches du Palais des Festivals, quelques heures avant d'être foulé par le gotha du cinéma mondial.
Cinéma: Cannes déroule son tapis rouge
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