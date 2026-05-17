Bulgarie: la gagnante de l'Eurovision de retour chez elle sous les applaudissements

La chanteuse bulgare Dara a remporté l'Eurovision à Vienne, en Autriche, le 16 mai 2026. ( APA / HELMUT FOHRINGER )

La chanteuse bulgare Dara a été accueillie en fin de journée par plusieurs centaines de personnes à l'aéroport de Sofia dans une ambiance de ferveur nationale, après avoir remporté haut la main la 70e édition de l'Eurovision dimanche à Vienne, offrant à la Bulgarie sa première victoire, devant Israël.

La Bulgare de 27 ans, de son vrai nom Darina Yotova, a séduit aussi bien les jurys nationaux que le public qui a voté dans 148 pays avec "Bangaranga", un hymne à la libération des esprits et des corps.

"Je suis fier du succès de Dara. Cela va donner de la visibilité au pays", s'est enthousiasmé Boyko Karakolev, un retraité de 72 ans qui a fait le déplacement pour accueillir la chanteuse victorieuse à son retour.

Ce titre, qui signifie rébellion en patois jamaïcain, a embarqué les plus de 11.000 spectateurs réunis dans l'immense salle de spectacle de la Stadthalle de Vienne, et au-delà.

La Roumanie est arrivée troisième de cette 70e édition du plus grand télécrochet mondial, qui a déjoué tous les pronostics.

"Nous voulions offrir au public quelque chose de nouveau et de frais, quelque chose d'inattendu, capable de donner une nouvelle image de l'Eurovision", a déclaré Dara lors d'une conférence de presse.

La finale de l'Eurovision à Vienne, en Autriche, sous haute sécurité le 16 mai 2026. ( AFP / Radek MICA )

Le Premier ministre bulgare, Roumen Radev, a félicité l'artiste "qui, grâce à son talent et à son professionnalisme, a su dépasser toutes les considérations complexes et les préjugés qui entourent le vote."

"La Bulgarie attend l'Europe et le monde pour l'Eurovision 2027 !", a-t-il ajouté sur Facebook.

Le pays des Balkans de 6,5 millions d'habitants n'avait pas pu participer ces trois dernières années pour des raisons financières.

- Huées -

Jusqu'à la dernière minute, le candidat israélien Noam Bettan a pu espérer gagner grâce au vote du public.

La tension a atteint son paroxysme en voyant le schéma qui avait fait polémique l'année dernière se reproduire à l'identique.

Le candidat israélien Noam Bettan à l'annonce des résultats de la finale de l'Eurovision à Vienne, le 16 mai 2026. ( APA / GEORG HOCHMUTH )

Finalement, les 343 points de l'artiste israélien, qui a chanté en hébreu et français son titre "Michelle", l'ont placé loin derrière Dara et ses 516 points. Et l'assistance, qui avait hué l'annonce des résultats d'Israël, a ovationné la Bulgare victorieuse.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a félicité Noam Bettan au téléphone selon une déclaration publiée par ses services. "Tout le monde est vraiment, vraiment fier de toi. Et tu as tenu bon face à ces attaques verbales creuses", a-t-il dit à l'homme de 28 ans.

"Malgré tout l'antisémitisme autour de nous, nous sommes arrivés deuxième, je trouve cela beau et honorable", a réagi dans les rues de Tel-Aviv Shlomit Shabat, 35 ans, qui travaille dans dans un cabinet, estimant toutefois que le candidat israélien méritait la victoire.

"Je n'ai pas eu l'impression que c'était vraiment la chanson pour gagner", estime au contraire Alexandra Levin, employée dans la high-tech, 32 ans, dont le coeur était acquis à Dara.

"Honnêtement, j'ai peur de ce qui se passerait si nous avions gagné, parce que je pense que cela provoquerait encore beaucoup plus de haine envers Israël qu'il n'y en a déjà" et peut-être l'annulation pure et simple de l'Eurovision, a-t-elle ajouté.

Cinq pays - l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas, la Slovénie et l'Islande - ont boycotté l'édition viennoise, une première, refusant de participer à la fête musicale avec Israël, auquel ils reprochent la manière dont il a mené la guerre dans la bande de Gaza.

Plus d'un millier d'artistes internationaux avaient également appelé à faire l'impasse, tandis que plusieurs centaines de personnes scandant "Free Palestine" ont manifesté manifesté samedi après-midi à Vienne.

Immédiatement après l'annonce des résultats, le diffuseur flamand VRT a annoncé qu'il y avait "peu de chances" qu'il envoie "un artiste l'année prochaine", réclamant un vote sur la participation d'Israël.

- "Epoustouflée" -

La chanteuse Monroe représentant la France sur la scène de l'Eurovision à Vienne, en Autriche, le 16 mai 2026. ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Avec Monroe, 17 ans et "Regarde!", une chanson mêlant pop et opéra, la France a fait le plein des votes du jury mais reçu peu de points du public. "Je vais continuer à chanter, à partager des moments incroyables avec vous", a-t-elle commenté.

La candidate de la Roumanie, Alexandra Capitanescu, 22 ans, a séduit par sa présence scénique électrisante sur le titre très heavy rock "Choke me".

Une femme portant un drapeau palestinien lors d'une manifestation à Vienne, en Autriche, le 16 mai 2026. ( AFP / Joe Klamar )

Du côté des favoris, l'Australie avec la star Delta Goodrem est restée au pied du podium et le duo finlandais Linda Lampenius et Pete Parkonnen se sont contentés d'une sixième place.

Katerina, une spectatrice grecque, a applaudi la victoire bulgare : "Au début, je n'aimais pas trop cette chanson", dit-elle, "mais quand j'ai vu la prestation, j'ai été époustouflée."