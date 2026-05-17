La Bulgarie a créé la surprise à l'Eurovision en décrochant sa première victoire, avec un titre survitaminé de la chanteuse Dara, devant Israël classé deuxième samedi soir malgré le boycott sans précédent de plusieurs pays.
La Bulgarie crée la surprise en décrochant sa première victoire à l'Eurovision
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