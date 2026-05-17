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La Bulgarie crée la surprise en décrochant sa première victoire à l'Eurovision

information fournie par AFP Video 17/05/2026 à 12:31

La Bulgarie a créé la surprise à l'Eurovision en décrochant sa première victoire, avec un titre survitaminé de la chanteuse Dara, devant Israël classé deuxième samedi soir malgré le boycott sans précédent de plusieurs pays.

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