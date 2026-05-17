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J.Viala-Gaudefroy:"les nationalistes chrétiens veulent gagner la bataille culturelle aux Etats-Unis"

information fournie par France 24 17/05/2026 à 21:41

Journée de "prière nationale" sur le National Mall à Washington pour célébrer le 250ème anniversaire des Etats-Unis. Recueillement marathon, en présence de membres du clergé et de l'administration américaine, censé inspirer un renouveau spirituel; ou comment Donald Trump tente d'instrumentaliser la religion à des fins politiques. Jérôme Viala-Gaudefroy, docteur en civilisation américaine, prof à Sciences Po et auteur des "Mots de Trump" (éds Dalloz), était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.

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