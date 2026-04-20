Huit enfants ont été tués par balles en Louisiane, dans le sud des Etats-Unis, dans des violences intrafamiliales dont l'auteur présumé a été abattu par la police, ont annoncé dimanche les autorités.
Huit enfants tués par balles dans des violences intrafamiliales en Louisiane
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