Avec "Karma", présenté hors compétition au festival de Cannes, Guillaume Canet dessine un rôle sur-mesure pour son ex-compagne Marion Cotillard dans le rôle d'une mère en quête de reconstruction en Espagne.
Cannes: Marion Cotillard et Guillaume Canet réunis pour présenter "Karma"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro